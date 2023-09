Il Cholo Simeone si gode Nahuel Molina. Arrivato un anno fa per 20 milioni di euro dall'Udinese, il terzino destro argentino (classe 1998) si è imposto in Spagna. L'Atletico Madrid non ha fretta di blindarlo con un nuovo contratto, visto che quello attuale scade a giugno 2027 e prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.