Atletico Madrid-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la quinta giornata nel gruppo B di Champions League. Ultima chiamata per i rossoneri, che sono ultimi in classifica con un punto, tre in meno degli spagnoli.



Ancora senza gli infortunati Maignan, Plizzari, Calabria, Tomori e Rebic, Pioli fa partire dalla panchina Ibrahimovic e forse anche Leao, in ballottaggio con Krunic.

Dall'altra parte Simeone deve fare a meno dello squalificato Felipe oltre agli altri indisponibili Trippier, Saponjic e Joao Felix. In panchina gli ex interisti Vrsaljko e Kondogbia. Arbitra lo sloveno Vincic, con l'olandese Van Boekel al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Griezmann. All. Simeone.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz; Giroud. All. Pioli.