Atletico Madrid, Molina: 'Inter uno squadrone, ma se fermiamo Lautaro e Thuram...'

Nahuel Molina è pronto a sfidare l'Inter in Champions League con il suo Atletico Madrid. L'esterno destro argentino, 25 anni ex Udinese, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale in Champions League a San Siro: "Cerco la mia prima vittoria in questo stadio fantastico. Tutti vogliono vincere la Champions, per questo andiamo a San Siro con energie rinnovate e raddoppiate".



SQUADRONE - "L'Inter sta facendo bene da tempo, ha perso solo una volta in campionato e due in tutta la stagione, dovremo stare molto concentrati e molto attenti, sarà una partita dura e bella da giocare contro quella che per me è senza dubbio una delle migliori squadre d'Europa. L'Inter ha praticamente vinto la Serie A, ha alzato la Supercoppa Italiana e viene dalla finale di Champions: uno squadrone. Sono solidi e sanno giocare in modi diversi: sono bravi in contropiede e difendendo, incassano pochi gol, segnano tanto, hanno tanti punti di forza, ma sarà importante ciò che faremo noi".



LAUTARO - "Un grandissimo giocatore che conosco molto bene visto che in nazionale abbiamo fatto insieme il percorso delle giovanili. Oggi è tra i migliori attaccanti del mondo: segna tantissimo ed è il capitano e il punto di riferimento dell'Inter. Gran parte delle nostre chance di qualificazione passerà dalla sua marcatura, è uno che può decidere le partite da solo. Tecnicamente è fantastico, ma la cosa che più lo caratterizza è la voglia e la capacità di non arrendersi mai, è uno sempre col coltello tra i denti, immerso nella partita. Un giocatore super completo. Se fermeremo lui e Thuram avremo fatto un buon lavoro".