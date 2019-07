L'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata parla a EFE del trasferimento a titolo definitivo dal Chelsea ai Colchoneros: "Sono molto contento di essere stato riscattato. La verità è che non ho mai voluto pensare anche alla possibilità di tornare al Chelsea. E apprezzo molto tutti gli sforzi fatti dal club,so che anche molti di loro hanno fatto molto per farmi rimanere qui. Non era un'operazione facile e soprattutto con il Chelsea, con il quale non è facile trattare, quindi apprezzo tutto quello che ha fatto il club. L'Atletico è la migliore opzione che mi potesse capitare".