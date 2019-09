Alvaro Morata salterà la partita dell'ex contro la Juventus in Champions League a causa della distorsione alla caviglia subita nei giorni scorsi. Anche stamattina l'attaccante spagnolo non ha svolto la seduta di allenamento insieme al resto della squadra e non sarà convocato da Simeone. L'allenatore argentino avrà invece a disposizione tutti gli altri calciatori della rosa, compreso il recuperato Thomas, che aveva saltato per problemi fisici la trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad.