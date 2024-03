Atletico Madrid: Morata stacca Lewandowski e punta Bellingham, l'Inter è avvisata

La stagione di Alvaro Morata all'Atletico Madrid si sta configurando come una delle migliori in ambito realizzativo: dopo il gol di ieri contro il Betis Siviglia(dopo aver sbagliato anche un rigore) sono 14 i gol in Liga con anche 2 assist in 24 presenze. In aggiunta alle 5 reti e 1 assist in 7 presenze in Champions League, momento d'oro per il bomber spagnolo. Ha staccato anche Lewandowski nella classifica marcatori in campionato e punta dritto verso Jude Bellingham, attuale "pichichi" con 16 reti. I suoi gol stanno trascinando i Colchoneros, attualmente quarti a -3 dal Barcellona terzo e a -4 dal Girona secondo.



DETTAGLI- L'attaccante spagnolo classe 1992 rappresenta con ogni probabilità il pericolo numero 1 al pari di Antoine Griezmann, in via di recupero dall'infortunio, per l'Inter in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri partono dal vantaggio di 1-0 dell'andata grazie alla rete di Arnautovic.