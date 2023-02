L'Atlético Madrid gioca in casa senza il sostegno dei propri tifosi più accesi: è in corso una sorta di mini-guerra civile, con atmosfera fredda e un clima surreale al Wanda Metropolitano. La curva è di fatto in sciopero, non canta, non incoraggia gli uomini di Simeone. Perché?



POLEMICHE - I tifosi non hanno preso bene la decisione del club di rivisitare lo stemma, di cambiare il nome della walk of fame (Paseo de las Leyendas) e di cambiare le maglie per questa stagione, abolendo le classiche strisce. Era stata istituita una commissione apposita, ma il rappresentante designato l'ha abbandonata più di un mese fa dopo aver capito la mala parata.



LE PAROLE DI SIMEONE - “Mi fa male che giocare in casa ci sia tanto difficile. Potremmo guardarci tutti in faccia e iniziare a spingere per tornare ad essere l'Atlético Madrid. Così perdiamo tutti. Dipenderà da noi, giocatori e allenatori, dare entusiasmo affinché i tifosi ci spingano, Poi sta a loro capire che insieme siamo forti, diversamente no", ha detto il tecnico dei Colchoneros.