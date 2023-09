Jan Oblak è finito nel mirino del Manchester United. L'estremo difensore rojiblanco sembrerebbe che abbia dato la sua approvazione affinché il Manchester United inizi le trattative per provare a strapparlo all'Atletico Madrid. Crede che possa essere il momento giusto per fare un passo successivo nella sua carriera: il suo valore è attualmente di 35 milioni ma, per meno di 50 milioni di euro, Cerezo non vorrebbe lasciarlo partire. Possibile un assalto a gennaio, altrimenti tutto sarà solo rimandato alla prossima estate. Lo riporta TodoFichajes.com.