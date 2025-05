Atletico Madrid, poker di Sorloth in mezz'ora: è nella storia della Liga

Getty Images

Uno, due, tre e quattro. In una sera di inizio maggioha riscritto la storia dell'Atletico Madrid. E della Liga. Schierato titolare da Simeone contro la Real Sociedad nella 35a giornata del campionato spagnolo, l'attaccante norvegese ha segnato quattro gol nel giro di mezz'ora: è il poker più veloce nella storia della Liga. E anche in quella dei Colchoneros. Quattro gol decisivi per il 4-0 sugli avversari e per consolidare il terzo posto in campionato provando a superare il Real nelle ultime tre giornate.- Dopo appena sette minuti. Tre giri di orologio ed è già doppietta: palla recuperata dall'Atletico Madrid a sinistra, il norvegese supera un avversario e di diagonale sinistro dal limite dell'area infila il portiere. Passa appena un minuto e... tac: errore della difesa avversaria a centro area, il pallone arriva al numero 9 dei Colchoneros che con una botta di sinistro firma il tris. La rete che chiude la gara arriva alla mezz'ora del primo tempo ancora di sinistro su cross di Galan dalla fascia mancina.

- Dopo la nottata da sogno l'ex Villarreal(i primi due hanno una partita in meno, oggi è in programma il Clasico); Sørloth è salito a -1 dall'ex attaccante della Serie A Ante Budimir terzo.