Il presidente dell'Atletico Madrid,, ha parlato di tanti temi legati ai biancorossi di Simeone in una lunga intervista concessa a COPE: "Da qualche anno abbiamo un magnifico allenatore, una squadra, tifosi e dirigenti magnifici. Abbiamo tutto. Non conosco nessuna squadra al mondo che giochi bene ogni partita ma questo periodo per noi è bellissimo e ogni volta che vinci la sensazione viene rafforzata"."Visti i titoli che ha vinto... non ho mai pensato che Simeone avrebbe lasciato l'Atletico, nemmeno l'anno scorso"."Non ho mai avuto problemi con loro, è sempre molto divertente andare a pranzo con loro. Sono entrambi molto piacevoli. Abbiamo avuto problemi con Fernando Roig e l'anno scorso ci siamo sentiti al telefono, sono andato lì, ci siamo abbracciati e abbiamo dimenticato ogni ostilità"."Ha un contratto lungo. Resterà qui finché lo vorrà. Ha un contratto fino al 2026. Il signor Simeone, finché vuole, e Griezmann lo stesso, finché vuole"."Diventerà uno dei migliori giocatori d'Europa e gli auguro buona fortuna al Barcellona. Non so se tornerà all'Atleti, ma se il Barcellona lo vuole dovrà fare un'offerta. Non so perché non sia riuscito da noi"."Ovviamente. È tra i favoriti per vincere il campionato. Il favorito numero uno secondo me. Penso che ogni giocatore la pensi come me".