Atletico Madrid, problemi per Griezmann: salta la Coppa del Re, le sue condizioni verso l'Inter

Redazione CM

L'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è alle prese con le semifinali di Coppa del Re, dove si trova in una situazione analoga a quella contro i nerazzurri dovendo recuperare l'1-0 patito all'andata dall'Athletico di Bilbao. Diego Simeone, nella conferenza della vigilia, ha annunciato un'assenza importante, quella della stella francese Antoine Griezmann:



"Antoine non parteciperà alla partita, abbiamo bisogno che recuperi bene. Ha fatto un grande sforzo per cercare di rendersi disponibile ma niente, con la tranquillità di sapere che i compagni che lo sostituiranno lo faranno nel migliore dei modi".



COS'HA E QUANDO RIENTRA GRIEZMANN - Niente San Mamès per Griezmann, che soffre di una distorsione di entità moderata alla caviglia. Tenendo presente che il comunicato ufficiale sulle sue condizioni è di tre giorni fa, e che l'entità del problema non è notevole ma moderata, potrebbe bastare qualche giorno di riposo e dunque Le Petit Diable si può considerare in dubbio per la sfida di campionato di domenica contro il Real Betis, mentre dovrebbe recuperare per la sfida prima del ritorno di Champions con l'Inter, contro il Cadice. Esattamente come Marcus Thuram, che invece si è infortunato all'andata.