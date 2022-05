L'Atlético Madrid è interessato nuovamente a Giovanni Di Lorenzo per rafforzare la propria rosa per la prossima stagione con l'intenzione di competere ancora per lo scudetto. Diego Pablo Simeone lo vuole con sé e sta spingendo con la dirigenza per chiudere. Il Napoli a gennaio aveva rifiutato una proposta dai colchoneros di 14 milioni di euro. Lo riporta fichajes.net.