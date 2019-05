L'Atletico Madrid fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo il Mundo Deportivo, il club spagnolo non è intenzionato a investire 100 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante della Juventus, ma per lui sta preparando un contratto importante. Al Wanda Metropolitano Dybala percepirebbe circa 9 milioni di euro netti a stagione più bonus.