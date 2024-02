Atletico Madrid, quanto turnover verso l'Inter: le scelte di Simeone in vista della Champions League

A pochi giorni dalla sfida di Champions League con l'Inter, l'Atletico Madrid scende in campo in Liga. La squadra di Simeone se la vede al Civitas Metropolitano con il Las Palmas, una delle sorprese della Liga. I nerazzurri hanno già fatto il loro, battendo la Salernitana per 4-0 e ora sono sul divano a guardare i prossimi rivali spagnoli.



L'Atletico pensa alla Champions e lo si vede dalle scelte fatte da Simeone per gli undici titolari. Il Cholo non ha rischiato Antoine Griezmann e lo ha fatto riposare per l'impegno di martedì. In attacco ci sono Llorente e Correa, vista l'indisponibilità anche di Morata, infortunato al ginocchio,.



Ecco la formazione dell'Atletico Madrid nell'ultima gara prima del confronto europeo.



ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo, Lino; Koke, Barrios, Saúl; Llorente, Correa.