Atletico Madrid-Real Madrid, dove vederla: tv, streaming, formazioni

Andora derby, ancora di fronte: dopo il pirotecnico 5-3 in semifinale di Supercoppa spagnola, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Real Madrid di Carlo Ancelotti si ritrovano contro anche negli ottavi di finale di Coppa del Re, il trofeo nazionale iberico. I Colchoneros, quinti in classifica in Liga, cercano di bissare il successo ottenuto nell'andata di Liga, unica partita persa in stagione dai Blancos, che sono secondi con un punto da recuperare ma anche una partita in meno rispetto al Girona capolista.



ATLETICO MADRID: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.



REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.



ORARIO: 21:30



STREAMING: canale Youtube Cronache di spogliatoio



Tv: /