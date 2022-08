Secondo quanto scritto da Relevo, il futuro di Lodi all'Atletico Madrid è in discussione. Il terzino brasiliano sta giocando poco e vorrebbe trovare più spazio per assicurarsi un posto al Mondiale. Simeone non lo vede più come un titolare e ha aperto alla sua cessione. Oltre alla Juve, interessate al giocatore sono anche Nottingham Forest e Nizza.