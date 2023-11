Joao Felix potrebbe fere ritorno all'Atletico Madrid alla fine della stagione in corso. L'attaccante portoghese è attualmente in prestito al Barcellona, ma il suo destino andrà definito a giugno. Quel che è certo è che i suoi ex compagni vedrebbero di buon occhio un suo ritorno a Madrid, come conferma Saul Niguez, intervenuto in un'intervista a Mundo Deportivo: "Se dovesse tornare, sarà ben accolto. Noi giocatori sappiamo che, ogni qualvolta ha indossato la maglia, ha sempre cercato di dare il massimo. A volte ci è riuscito e a volte no".