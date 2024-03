Atletico Madrid: scelto il futuro di Joao Felix

L'Atletico Madrid sembrerebbe non intenzionato ad includere Joao Felix nel prossimo futuro. Infatti secondo Fichajes.net i Colchoneros starebbero muovendo per trovare una nuova destinazione al portoghese classe 1999. Si legge che in virtù di questo potrebbe prendere forma una permanenza al Barcellona, visto il maggiore impiego con i blaugrana. Questo spazio che gli viene concesso fa pensare che l'intenzione dei blaugrana sia quella di mantenerlo in rosa.



I DETTAGLI- Nella stagione attuale sono 20 le presenze in Liga per la stella portoghese condite con 5 reti e 2 assist, oltre alle 6 presenze in Champions League in cui ha realizzato 3 reti e fornito 1 assist. Arrivato all'Atletico Madrid nel luglio del 2019 per la cifra record di 127,20 milioni di euro non ha rispettato le attese , non esprimendo a pieno tutto il suo potenziale sia a Madrid che a Londra con la maglia del Chelsea(prestito nel gennaio 2023). Al Barcellona ha trovato maggiore spazio e fatto intravedere lampi della sua classe. Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 40 milioni.