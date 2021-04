L'Atletico se prepara a 'la limpia' (a fare pulizia). Così titola quest'oggi il Mundo Deportivo online, in riferimento alla possibilità che i colchoneros debbano dire addio a sei elementi della rosa, a causa di offerte importanti in arrivo dall'estero (si pensi a Saul Niguez e Josè Gimenez) o di giocatori che non rientrano più nel progetto del Cholo Simeone, e i nomi in questo caso sono quelli di Torreira, Vitolo, Dembelè e Vrsaljko.