Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, mentre si sta preparando con la Spagna per affrontare la Scozia, ha parlato in conferenza stampa su quali fossero le differenze tra gli arbitraggi quando giocava con i Blancos e quelli di oggi. Sorprendente la risposta: "Conoscete già la risposta. Tutto il mondo la conosce. Niente, non dico altro, la sapete già".