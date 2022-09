Il centrocampista dell'Atletico Madrid Axel Witsel ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio: "Mi sento ancora molto bene fisicamente per giocare come centrocampista, è il mio ruolo naturale. In difesa devo essere più attento, devo correre e fermarmi di più. Per me è più difficile ma può prolungare la mia carriera. Preferisco però giocare da numero sei. Martínez è stato chiaro sulla mia posizione in Nazionale ma se dovrò giocare da difensore centrale, lo farò".