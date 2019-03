L'Atletico Madrid pensa a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione a partire dall'attacco. Dopo la deludente stagione di Kalinic, i colchoneros sono alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Morata e Diego Costa, a tal proposito secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, l'Atletico ha messo gli occhi su Alario del Bayer Leverkusen.