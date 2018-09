Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, presenta in conferenza stampa il derby di domani con il Real: "L'assenza di Cristiano Ronaldo? Gestita bene dal Real, poi queste sono partite speciali, da uomini, da emozioni e non conta lo stato di forma delle due squadra. Non credo che la Supercoppa influirà sull'atteggiamento delle due squadre: quella era una finale e ci doveva essere un vincitore, qui si hanno a disposizione due risultati. Griezmann caricato dal battibecco con Ramos? Non so, chiedetelo a lui...".