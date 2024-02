Atletico Madrid, Simeone: 'All'Inter i migliori anni della carriera. Ora loro sono al livello del Real Madrid'

Vigilia degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro si affrontano l'Inter capolista in Serie A e l'Atletico Madrid, quarto in Liga. Diego Simeone, allenatore degli spagnoli, ha parlato così in conferenza stampa.



EX - "All'Inter ho giocato i migliori due anni della carriera, eravamo una squadra molto forte. Ho un grandissimo ricordo del gruppo di calciatori. Voglio bene a questa gente".



RIVALI - "Abbiamo affrontato il Real più volte in stagione, è un avversario al loro livello".



SCELTE - "Marco Llorente ha una caratteristica diversa dagli altri attaccanti. Non è un centravanti puro come Morata o Depay: questa notte studieremo bene la partita che dobbiamo giocare domani. Chi ruberei all'Inter? Il portiere, così non ne hanno".



INZAGHI - "Abbiamo un grandissimo rapporto. Aveva un allenatore in corpo e domani ci ritroveremo: gli voglio molto bene e sono molto contento di quello che sta facendo".



LAUTARO - "Non è il solo tra i giocatori dell'Inter che potevano venire da noi e non l'hanno fatto. Sono tutti giocatori forti. Non c'è nessun rimpianto: ha scelto un cammino giusto visto quello che sta facendo, e sono contento per lui, anche perché è argentino".



Intervistato poi da Sky Sport, ha aggiunto:



ITALIA - "Sempre bellissimo tornare. Qui ho passato due anni belli, per quello che mi è successo, l'affetto della gente, l'affetto dei compagni dell'epoca che ancora sento. Credo di aver dato in quel momento tutto quello che avevo da giocatore e la gente lo ha recepito nella maniera migliore. Ho un grandissimo ricordo di tutto quello che mi è successo allora. Inzaghi? Parlavamo tanto di calcio e stavamo tanto insieme. Aveva grandissima fame di calcio e si vedeva che aveva dento una cosa del genere. Ha fatto bene alla Lazio e all'Inter sta facendo bene, sta giocando un calcio tra i più concreti in Europa. Tornare? Penso si possa fare, mi piace molto l'Italia. Ho tanti amici qui e sicuramente un giorno parleremo di allenare in Italia. Mazzarri? Siamo partiti presto, e sono stato in aereo non ho parlato con mio figlio. Quando le squadre non sono abituate a vincere è poi difficile ripetersi. Quelle che vincono sempre, il PSG, la Juve, il Bayern, il City sono più abituate e poi possono riprovare a vincere di nuovo, è come se non è successo nulla di strano.