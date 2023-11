Diego Simeone ha rilasciato una lunga intervista a "El Larguero", di cui vi riportiamo un passaggio:



"I tifosi e qualsiasi dirigente possono cambiare idea a seconda dei risultati, ma con i giocatori non deve succedere... Quando si perde la loro fiducia, non si torna più indietro. Un altro club? È un'idea lontana, ma immagino che prima o poi lo farò. Nazionale? No, no, no. E con chi parlerei? Per me sarebbe complicato".