Il Cholo Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato di Rodrigo De Paul, elemento della sua rosa che rientra nei desideri della Juventus per il mercato di riparazione:



“Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente”