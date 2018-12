Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, in conferenza stampa ha ammesso l'interesse del Bayern Monaco per Lucas Hernandez, terzino francese che sta ben facendo con i colchoneros. L'allenatore argentino ha però ribadito che l'unico modo per l'acquisto da parte dei bavaresi è quello di pagare la clausola rescissoria di 80 milioni di euro.