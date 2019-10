Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen: "Il Bayer è una squadra ordinata e che sa sempre quello che deve fare. Ha attraversato le difficoltà sempre con grande personalità. Dovremo cercare di portare la partita dove vogliamo noi, perché loro hanno giocatori molto bravi ad entrare dentro il campo e a sfruttare le fasce in velocità. Le critiche dei tifosi? Sono opinioni personali, non posso far altro che rispettarle. Le tante gare ravvicinate e i cambi di formazione? Quello che vogliamo è trovare i migliori giocatori per ogni partita".