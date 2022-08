Come sottolinea AS, l'Atletico Madrid è uno dei principali protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. Il club spagnolo ha infatti respinto nelle scorse ore qualcosa come 250 milioni di euro offerti per i propri calciatori. Oltre ai 130 messi sul piatto dal Manchester United per Joao Felix e i 40 rispettivamente per Alvaro Morata a Matheus Cunha sempre provenienti dai Red Devils, sono stati rispediti al mittente pure i 40 che il Chelsea avrebbe garantito per il centrocampista Marcos Llorente.