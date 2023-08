L'allenatore argentino dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: "Rinnovare il mio contratto in scadenza a fine stagione non è una priorità assoluta. Ho parlato a lungo con Morata, quest'anno deve battere il suo record di gol."



"Joao Felix è un grande calciatore con tante qualità, ma non è ancora maturato. Voglio vincere, non mi interessa con chi e come. Ormai sono abituato alle critiche per il mio gioco".