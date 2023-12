Alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni:



L'IMPORTANZA DELLA PARTITA - "Primo posto? Conta allo stesso modo anche per la Lazio. Terminare al primo posto sarebbe un bene. Non è determinante, ma sarebbe importante per la società. Domani vedremo chi arriverà primo. Hanno fatto una buona Champions, nonostante non stiano attraversando un buon momento in campionato. Sarà una sfida dura in cui si vedrà un bel calcio".



L'ANDATA - "Gara d’andata? Nel calcio non esiste rivincita. Prendi quello che ti tocca e devi andare avanti cercando il meglio. A Roma loro hanno giocato bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto bene noi. Non mi immagino una partita tranquilla".



DIFFERENZA TRA COPPA E CAMPIONATO - "Differenza tra coppa e campionato? Non posso rispondere, non seguo tutte le partite di campionato. Credo che ai calciatori la Champions piaccia sempre. Ha motivazioni come nessun’altra cosa".



IL MIGLIOR MORATA - "C'è qualche segreto? Nessuno, noi cerchiamo di dare il meglio per stimolare i nostri giocatori. Credo che Alvaro è cresciuto e questo lo sta aiutando a fare bene sul campo".



FUTURO IN ITALIA - "Mi piace tanto l'Italia, qualche giorno ci andrò. Da allenatore avrò la possibilità di tornarci, ne sono sicuro".