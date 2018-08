Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dai Colchoneros contro il Cagliari: "Da domani cominceremo a preparare l'altra amichevole contro l'Inter, che sarà una bella sfida e ci servirà per mettere minuti nelle gambe".



FUTURO IN ITALIA - "Sicuramente nella mia vita andrò ad allenare anche altrove, ma ora sono molto felice qui all'Atletico e ho deciso di restare".



SUI BIG - "Stanno facendo la preparazione, giocheranno sicuramente un pezzo di partita contro l'Inter. Speriamo che tutti arrivino alla forma migliore per il 15 agosto".



SUL FIGLIO - "Mi piace molto come giocatore e sono felice della crescita che sta attraversando in Italia. Tuttavia non credo che questo sia il momento giusto per ritrovarci di nuovo assieme: Giovanni deve continuare a crescere