Nel corso della gara di oggi contro il Getafe, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno dimostrato molto attaccamento a Diego Godin, uscito per infortunio a fine primo tempo. Il Wanda Metropolitano ha applaudito a lungo il giocatore, che diventerà un nuovo rinforzo dell'Inter. Simeone dopo la gara ha dichiarato: "La gente lo ama molto, si è guadagnato l'affetto del club e della gente. E' uscito per un po' di fastidio ma speriamo che non sia niente".