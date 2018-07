Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esorido dei Colchoneros nell'International Champions Cup e ha commentato anche l'interesse della Juventus per Diego Godin: "Penso sia normale. Siamo abituati al fatto che i grandi club vogliano i nostri giocatori, non mi sorprende affatto".