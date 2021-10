Diego Simeone ha risposto alle domande riguardanti la mancata stretta di mano a Jurgen Klopp al triplice fischio di Atlético Madrid-Liverpool: "Non m'interessa quello che pensano di me. Io rimango della mia idea su quello che succede a fine partita. La stretta di mano è una forzatura per chi ha appena perso e non è una cosa che mi piace. A fine partita io scappo sempre per rispetto della situazione, sia quando vinco che quando perdo. Mentre a Liverpool, Klopp era fermo a centrocampo e sono andato per la stretta di mano. Se capita l'occasione lo faccio, chiaro".