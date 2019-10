Secondo quanto riporta la stampa spagnola, Diego Simeone ha deciso di mandare in panchina Diego Costa contro l'Athletic Bilbao. Una scelta figlia del cattivo rendimento del centravanti spagnolo, autore di soli 2 gol stagionali, e di un rapporto non più idilliaco con l'allenatore. Che per gennaio e giugno resta un calciatore con possibilità di partire.