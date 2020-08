ko nei quarti di finale di Champions League con l', il tecnico dei Colchonerosanalizza la sconfitta al termine del match: "Hanno vinto tutti i duelli, abbiamo fatto fatica a entrare in partita. Sono sicuro che abbiamo dato il massimo, tutto quello che avevamo. Ora dobbiamo rialzare la testa. Il rigore? Non ci sono scuse. Abbiamo dato tutto e non è stato abbastanza", riporta El Chiringuito.A Sky Sport, poi, Simeone ha aggiunto: "Sconfitta che toglie certezze? No, tutto il contrario. Credo che abbiamo dato il massimo in una stagione troppo lunga. Siamo stati fermi 60 giorni, con l'obbligo e la responsabilità assoluta di vincere per arrivare al terzo posto e garantirci la Champions. Abbiamo ricominciato con lo stesso entusiasmo e abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Non cambia il valore della mia squadra. Si cercano colpe, scuse, ma assolutamente no questa volta. E' stato un anno durissimo, con grandi difficoltà e responsabilità. Siamo arrivati a un quarto di finale di Champions e terzi nella Liga, speriamo di migliorarci l'anno prossimo. Perché Joao Felix in panchina? Non si è allenato 6-7 giorni, ha avuto un infortunio ed è tornato pochi giorni prima della competizione. Per quello abbiamo scelto Llorente e Diego Costa che avevano fatto bene nelle ultime undici partite. Come ripartire? Ora riposiamo e liberiamo la testa. La prossima stagione sarà ancora più difficile perché tutta la Liga cresce, noi dobbiamo continuare a competere per vedere se possiamo fare meglio del terzo posto e del quarto di finale di Champions League".