Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida pareggiata contro la Lazio. Ecco le sue parole.



PAREGGIO - “Abbiamo fatto una buona partita. Loro hanno giocato meglio con la palla, non hanno avuto tante situazioni da rete e non potevamo fare il nostro gioco. Dopo il gol abbiamo vissuto un buon secondo tempo, con diverse occasioni da gol. Non siamo riusciti a chiudere la partita. Nel finale la Lazio ha segnato un grandissimo gol con Provedel. Abbiamo visto di tutto ma una cosa del genere è rara: inoltre l'azione prima del gol c'era fallo su Correa. Torniamo a casa con sensazioni positivi. Giocare in questo stadio contro una squadra che gioca bene è difficile. Adesso dobbiamo continuare a fare così”.



LAZIO - “I tifosi sono stati incredibili. Lo dico sempre, mi piacerebbe ritrovare le vecchie sensazioni da allenatori qui. Ora c’è Sarri che è un grande allenatore. E io sto facendo un grande e lungo lavoro all’Atletico. Ho provato tanta emozione nel tornare all’Olimpico. Ho tanti bei ricordi dell'esperienza alla Lazio. Lo striscione è stato bello da vedere, una bella carezza al cuore”.