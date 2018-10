Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato anche del possibile rinnovo: "Gil Marino dice che posso restare più a lungo qui? Non pranziamo da un po', ma presto ci riuniremo e quando avremo novità le diremo. Vedrei di buon occhio il rinnovo? Non ho cominciato a pensarci, è normale per lui vederlo dal suo punto di vista perché ha la capacità di guardare avanti che non ha nessun altro. Io devo pensare al Villarreal, lì la proposta di Miguel sarà confermata".