Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla dopo il ko contro il Barcellona: "Partita molto confusa, fino al gol di Suarez, che ha spaccato il match. Espulsione di Diego Costa? In 11 partite abbiamo ricevuto sette espulsioni. Ho parlato con l'arbitro e mi ha detto una cosa che Diego Costa non mi ha detto. Se per l'arbitro era un insulto, ha fatto bene a espellerlo. Ma non sempre è così".



STAGIONE - "La stagione non è finita in nessuna maniera. Abbiamo vinto la Supercoppa europea, ora dobbiamo combattere per il secondo posto".