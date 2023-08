Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato degli ultimi giorni di mercato del suo club: "Abbiamo parlato con la dirigenza di cosa può succedere o meno. Sappiamo cosa fare. Il mercato in Arabia dura ancora due settimane ed è il pericolo più grande. In tanti verranno con i soldi per cercare di portare via i nostri giocatori".