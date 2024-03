Atletico Madrid, Simeone suona la carica verso l'Inter: 'Giocheremo alla morte'

L'Atletico Madrid vive un momento no. Quando manca sempre meno al match di Champions League contro l'Inter, valido per il passaggio ai quarti di finale, la squadra di Simeone è incappata in una nuova sconfitta. Dopo aver perso l'andata con Inzaghi ed essere uscita dalla Coppa del Re per mano dell'Athletic, Morata e compagni hanno perso per 2 a 0 in casa del Cadice, uno stop che complica la corsa al posto Champions per la prossima annata.



KO - I Colchoneros non hanno schierato Griezmann che resta in dubbio per l'Inter ma che potrebbe stringere i denti. Queste le parole dell'allenatore, intervenuto in conferenza stampa: "La partita era iniziata bene, con entusiasmo e gran voglia di produrre occasioni, poi loro hanno segnato un gol alla prima chance e la gara è cambiata. Sento che la squadra sta dando tutto, ma non trovo quello che serve. Dobbiamo produrre in trasferta come facciamo in casa, continuare a lavorare e sopportare le critiche che arrivano e che sono anche giuste. Ci sono diverse cose su cui continuare a lavorare, stiamo cercando di migliorare, a volte ci riusciamo e altre no. Ma c'è la massima disponibilità da parte di tutta la squadra".



INTER - "È chiaro che sulla partita di oggi non abbiamo la possibilità di dire assolutamente nulla, non c'è niente da dire, le parole non contano, contano i fatti e a quelli penseremo. La gara contro l'Inter? Io e giocatori la giocheremo alla morte, sapendo la forza che hanno. Se ci sarà Griezmann? Speriamo di sì. E se non ci sarà, ci sarà contro il Barcellona", ha chiosato.