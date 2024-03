Atletico Madrid, Simeone vara l'11 anti Inter: sciolto il dubbio Griezmann

Qui Atletico Madrid. Gli spagnoli stanno preparando a puntino la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League quando si giocheranno con l'Inter un posto tra le migliori otto del torneo. Simeone aveva fatto pretattica alla vigilia della gara poi persa col Cadice e non si era sbilanciato sulle condizioni di Antoine Griezmann ma le prove in vista del confronto con i nerazzurri hanno visto il francese schierato di fianco a Morata.



IN DUBBIO? - L’ex Barcellona si era infortunato alla caviglia destra nella gara d’andata del 20 febbraio ma è ormai recuperato, abile e arruolabile. Senza di lui i Colchoneros hanno vinto solo una gara su quattro fra Liga e Coppa del Re.



GLI ALTRI - Recuperato anche Barrios, anche se per lui non dovrebbe esserci posto in mezzo al campo. La mediana dovrebbe essere composta da Llorente, Koke e De Paul. In difesa la linea dovrebbe essere composta da Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino con il primo e l'ultimo pronti a sganciarsi in avanti. Gli spagnoli partono da una rete di svantaggio e sfrutteranno la spinta del Civitas Metropolitano per ribaltare il risultato.