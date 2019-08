Angel Correa è l'oggetto del desiderio del Milan, la trattativa con l'Atletico Madrid va avanti da tempo tra alti e bassi. A provare a trattenere il giocatore a Madrid è l'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone, che alla vigilia del debutto stagionale in Liga contro il Getafe ha affrontato l'argomento in conferenza stampa: "Vorrei che tutti i giocatori forti rimanessero qui continuare a competere come abbiamo fatto finora".



L'OFFERTA - Il Milan ha l'accordo con il giocatore sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Verso l'Atletico, però, non ci saranno rilanci: i rossoneri sono fermi alla prima proposta di 38 milioni più 2 di bonus.