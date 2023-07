Continua il forte interesse dei club sauditi verso il calcio europeo, con molti giocatori già partiti e molti altri pronti a farlo. Come riportato da Marca, l'ultimo in ordine di tempo non è un giocatore bensì un allenatore: si tratta di Diego Simeone, attuale tecnico dell'Atletico Madrid, per il quale si è fatto avanti l'Al Hilal. Il contratto del Cholo con i Colchoneros scadrà a giugno 2024.