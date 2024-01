Atletico Madrid: stallo Correa, la situazione

Come riporta Relevo, l’uscita di Angel Correa dall’ Atletico Madrid è per il momento bloccata. Il calciatore argentino continua ad allenarsi con i Colchoneros e Simeone continua a fare affidamento su di lui.



Come dimostra la vittoria di ieri contro il Siviglia in Coppa Del Re per 1-0, in cui l’ingresso dell’argentino è stato decisivo per sbloccare la partita: suo infatti l’assist per Memphis Depay che ha portato l’Atletico in semifinale, 7 anni dopo l’ultima volta. Quello che poteva sembrare chiaro adesso non lo è, infatti il passaggio in Arabia, più precisamente all’Al-Ittihad, sembrerebbe bloccato. In questo momento non ci sono le condizioni per un suo trasferimento e non è escluso che possa restare in Spagna fino a fine stagione.



Sicuramente i molti impegni ravvicinati non hanno aiutato la trattativa: infatti la squadra di Simeone ha giocato la Supercoppa il 10 Gennaio oltre ad aver giocato contro Real Madrid in Coppa del Re 8 giorni dopo e con il Granada nell’ultimo turno di campionato.. L’attaccante classe 1995 ha disputato 16 partite in campionato condite con 4 gol e assist. Il contratto del calciatore argentino scade nel 2026.