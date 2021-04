Secondo il Mundo Deportivo, Luis Suarez sta pensando al suo futuro e a quella clausola che gli consentirebbe di liberarsi a zero dall'Atletico Madrid dopo appena una stagione, e sul tavolo ci sono diverse proposte. Una su tutte è il Liverpool, che sarebbe interessato a riportare il Pistolero ad Anfield. L'esperienza dell'attaccante al Liverpool è stata indimenticabile: oltre a diventare il capocannoniere della Premier League, si è avvicinato alla conquista del titolo nel 2014 con la squadra allora allenata da Brendan Rodgers.



Ma l'opzione Reds non è l'unica sul tavolo. Prima di firmare per l'Atlético Madrid, il giocatore era già nell'orbita della MLS americana. David Beckham e la sua Inter Miami lo seguono da tempo. Un interesse che non si è fermato e proseguirà anche la prossima estate.