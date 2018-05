Fernando Torres, attaccante dell'Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Europa League vinta dai Colchoneros contro il Marsiglia.+



Queste le sue parole: "Quando hai un sogno e lo realizzi è un giorno speciale. Soprattutto per questa gente che ha passato momenti difficili tanti anni fa e a cui è difficile spiegare che squadra eravamo. Ho avuto l'opportunità di tornare in questo club nel momento migliore della sua storia. Voglio godere per questo titolo, il primo per me qui, e forse il più speciale che ho vinto nella mia carriera. Questo è un finale perfetto per me. Cosa è per me l'Atletico? E' la mia vita. Sono nato dell'Atletico, ho sofferto tanto come tifoso e come giocatore e ho goduto come giocatore e come tifoso. Per me è un finale fantastico alzare questo trofeo. Ho ancora una partita con questa squadra e voglio godermela".