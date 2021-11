Il Newcastle vuole anticipare il Manchester United per la corsa a Trippier. Come riporta il Mirror, il terzino inglese è conteso dai due club di Premier con i Magpies che vogliono chiudere subito per il suo arrivo per gennaio. Il Manchester United ha seguito a lungo il terzino la scorsa estate ma la richiesta di 35 milioni di euro del'Atletico Madrid non ha fatto decollare l'affare perché considerati eccessivi. L'inglese però non è mai uscito dai radar dello United e a gennaio ci proverà se Trippier non chiuderà con il Newcastle.