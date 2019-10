Kieran Trippier, terzino dell'Atletico Madrid, parla della sua esperienza in Spagna a BT Sport: "Ero emozionato quando ho firmato per l'Atletico. Ho sempre voluto giocare all'estero per provare qualcosa di diverso, ed era giunto il momento. E' statauna grande opportunità per me venire all'Atletico. Un club incredibile, tifosi vicini: sono felice di fare parte di questa realtà".



SU SIMEONE - "Allenatore di classe mondiale. Volevo imparare da lui e giocare per lui. Devo migliorare in difesa e non c'è persona migliore da cui imparare".